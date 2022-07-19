Лондон, 19 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак, заместитель министра страны по международной торговле Пенни Мордонт и глава британского МИД Элизабет Трасс прошли в очередной тур выборов на пост премьер-министра Соединённого королевства. Об этом 19 июля сообщил по итогам голосования глава руководящего комитета Консервативной партии страны Грэм Брейди, трансляцию его выступления вёл телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По итогам голосования из борьбы за пост глав правительства Британии выбыла экс-заместитель министра по делам женщин и равноправия страны Кеми Баденок.

При этом больше всего голосов у Риши Сунака (118), второй идёт Пенни Мордонт (92) и третьей Лиз Трасс (86).

Отметим, в общей сложности о своём желании баллотироваться на роль лидера британских консерваторов и премьер-министра страны заявили 11 членов парламента Британии, из которых восемь отсеялись на более ранних этапах. Следующие туры будут проходить до момента, когда останутся только два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат, набравший наименьшее количество голосов.