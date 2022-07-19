Казань, 19 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. По факту аварии в Казани с участием автобуса и троллейбуса, в которой пострадали два взрослых и ребенок, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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До настоящего момента выполнен осмотр места происшествия, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, утром 19 июля в Казани на проспекте Ямашева произошло столкновение автобуса и троллейбуса. В числе трех пострадавших — четырехлетний ребенок. Все были доставлены в медицинские учреждения для оказания экстренной помощи. По словам председателя автотранспортных предприятий Татарии Сергея Темлякова, водителю автобуса за рулем стало плохо.