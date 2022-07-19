Ижевск, 19 июля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Удмуртии полиция с начала текущего года выявила 1373 преступления в сфере оборота наркотических средств, из них 1038 фактов сбыта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Правоохранителями за указанный период изъято около 19 кг наркотиков и психотропных веществ, в том числе 15,5 кг синтетических наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлено 13 наркопритонов и три факта склонения к употреблению наркотиков. Ликвидирована одна подпольная нарколаборатория.

Установлено семь фактов легализации денежных средств, полученных за сбыт наркотиков. Общая сумма легализованных средств по уголовным делам составила 644 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Татарии, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. При задержании у него обнаружили наркотические средства в крупном размере.

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