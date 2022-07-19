Новая Каховка, , 17:17 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелу район Новой Каховки в Херсонской области. Об этом 19 июля сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ракетные прилёты, четыре — шесть прилётов. Пока информации нет — 15—20 км от нас, в сторону не ГЭС, а других населённых пунктов. Дым видим, пока информации нет», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Роман Павлов.