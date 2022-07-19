Таллин, , 17:12 — REGNUM По итогам июня в Эстонии годовая инфляция выросла до 22%, что стало самым выскочим уровнем среди стран еврозоны. Об этом 19 июля сообщается на сайте Евростата.

Инфляция

«Уровень годовой инфляции по итогам июня в Эстонии составил 22%, далее идут Литва — 20,5% и Латвия — 19,2%. Самая низкая инфляция была на Мальте — 6,1% и во Франции — 6,5%», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в среднем по зоне евро в июне 2022 года уровень инфляции вырос до 8,6% по сравнению с 8,1% в мае. При этом в мае 2021 года инфляция в еврозоне составляла 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посольство Российской Федерации в Индии в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, и оно обратилось в министерство иностранных дел этой страны за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации.