Киев, , 17:08 — REGNUM Верховная рада Украины в первом чтении одобрила предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о предоставлении гражданам Польши особых прав на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка.

«За» проголосовал 321 депутат. Всего в украинском парламенте 424 депутата при конституционной норме 450 депутатов.

Законопроект предусматривает предоставление находящимся на территории Украины гражданам Польши таких же прав и гарантий, какие были установлены для украинцев польским законом от 12 марта 2022 года «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны».

Согласно законопроекту граждане Польши смогут находиться на Украине в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины, в частности, получать украинский налоговый номер, устраиваться на работу, учиться в украинских учебных заведениях, заниматься бизнесом, получать медицинскую помощь и некоторые социальные выплаты.

Президент Украины Зеленский внёс законопроект на рассмотрение Рады 11 июля, — в день, когда в Польше отмечают день памяти жертв Волынской резни, — событий 1943 года, когда украинскими националистами были зверски убиты около 100 тысяч поляков, преимущественно детей, женщин и стариков. Как пояснили в Офисе президента Украины, президент сделал это «в благодарность польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности».