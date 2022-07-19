Берн, , 17:02 — REGNUM С призывом в оперативном порядке принять меры по вакцинации и введению ношения защитных масок из-за новой волны COVID-19, которая вызвана подвидами штамма коронавируса «Омикрон», выступил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Его заявления 19 июля было обнародовано на сайте ВОЗ.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «Омикрон», в частности BA.2 и BA.5», — отметил Клюге.

Также глава Европейского бюро ВОЗ добавил, что, по его данным, у каждого нового подвида штамма коронавируса «Омикрон» имеются преимущества по сравнению с ранее циркулировавшими варинатами.

Кроме того, он утончил, что на протяжении последних шести недель в Европе в три раза увеличилось число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом на прошлой неделе в регионе было выявлено порядка 3 млн заразившихся и это составляет почти половину случаев заражения во всём мире за этот период.

Также он добавил, что новое заболевание будет сильнее распространяться во время холодного времени года.

«Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно», — пояснил Клюге.

Помимо того, он пояснил, что в эту стратегию входит увеличение охвата населения вакцинацией, «стимулирование ношения масок в помещениях и общественном транспорте» и усиление вентиляции закрытых помещений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России выявлены первые подтверждённые случаи заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «кентавр».