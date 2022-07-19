Ярославль, , 17:00 — REGNUM Нормативы потребления воды в Ярославле пока остаются в силе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кировский районный суд отменил постановление мэрии от 2002 года о нормативах на холодную, горячую воду и водоотведение по иску одной из управляющих компаний. В суде корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что решение вступило в законную силу. Однако в мэрии города это опровергли.

«Решением Кировского районного суда города Ярославля от 07.06.2022 по иску управляющей компании постановление мэра города Ярославля от 19.08.2002 №2609 «О нормативах и тарифах на коммунальные услуги в г. Ярославле» признано недействующим с момента его принятия. Решение суда в законную силу не вступило, поскольку мэрией города Ярославля подана апелляционная жалоба. Таким образом, до вступления решения суда в законную силу продолжают применяться нормативы, установленные вышеуказанным постановлением мэра города Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Напомним, суд отменил постановление мэрии из-за того, что в 1996 году власти не опубликовали решение муниципалитета о передаче мэрии полномочий по установлению тарифов на коммунальные услуги.

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