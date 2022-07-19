Ярославль, 19 июля 2022, 17:00 — REGNUM Нормативы потребления воды в Ярославле пока остаются в силе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кировский районный суд отменил постановление мэрии от 2002 года о нормативах на холодную, горячую воду и водоотведение по иску одной из управляющих компаний. В суде корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что решение вступило в законную силу. Однако в мэрии города это опровергли.
Напомним, суд отменил постановление мэрии из-за того, что в 1996 году власти не опубликовали решение муниципалитета о передаче мэрии полномочий по установлению тарифов на коммунальные услуги.
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