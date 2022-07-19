Ижевск, 19 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В конноспортивной школе произошла трагедия. Об этом говорится в сообщении школы (МБУ «Спортивная школа по конному спорту») в социальных сетях.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лошадь

«Тренировка проводилась на открытом конноспортивном плаце с совершеннолетним спортсменом в присутствии тренеров и других спортсменов СШ по конному спорту. Во время тренировки лошадь встала на задние ноги и, потеряв равновесие, опрокинулась назад без какого-либо негативного воздействия на нее со стороны. После падения кобыла уже не смогла подняться», — рассказали в учреждении.

Труп животного был отправлен на утилизацию. Соответствующим образом было уведомлено управление о физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска.

Тренер, при котором произошел несчастный случай, сейчас находится в отпуске. После его возращения будет проведено заседание комиссии Совета школы для разбора случая и принятию мер по недопущению таких ситуаций в будущем.

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях стала распространяться информация о ненадлежащем обращении с животными в данной школе. Пользователи обсуждали вероятность того, что лошадь стала «жертвой неквалифицированного обращения со стороны тренерского состава школы».