Донецк, 19 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Корректировщика артиллерии вооружённых украинских формирований, который наводил американские гаубицы М777 ВСУ на населённые пункты Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком, уничтожили 19 июля силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что, по данным РИА Новости, расчёт противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» 9-го полка НМ ДНР уничтожил корректировщика украинских нацистов под Авдеевкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Доломитное, а также Петровский, Кировский районы Донецка.