Кострома, , 17:54 — REGNUM На подъездах к костромскому путепроводу через железнодорожные пути в микрорайоне «Юбилейном» продолжают возникать транспортные проблемы. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Застрявший большегруз Алексей Константинов

В настоящее время путепровод находится на капитальном ремонте. На подъездах к переправе установлены рамки габаритного контроля. Они необходимы, чтобы не допустить на неё большегрузные автомобили, вибрации от которых могут сказаться на качестве ремонта. Тем не менее некоторые водители фур не желают пользоваться объездными путями и застревают в рамках. Это приводит к пробкам на сложном участке дороги.

По мнению подрядной организации, ремонтирующей мост, проблему могли бы решить инспекторы, но ГИБДД отказывается выставлять машины из-за нехватки людей.

«Каждый день у меня вызовы ГИБДД. Рамки установили 12 июля, с этого времени в них застряли 7 машин, и это не считая мелких ударов. Часть машин местные, часть — иногородние. Рамки сносят, их приходится переустанавливать. При этом запрещающие знаки в нужных местах стоят, объезды есть. Сейчас ГИБДД приезжает только констатировать факты въездов в препятствия. Ставить посты они отказываются — говорят, что не хватает экипажей. С их контролем, думаю, все было бы гораздо легче. Сейчас люди страдают, поскольку за застрявшими большегрузами, естественно, образуются пробки. Костромичи недовольны, ситуация напряжённая», — рассказал главный инженер «Костромаавтодора» Владимир Щетинкин.

В случае, если контроль на дорогах не будет обеспечен и водители большегрузов продолжат нарушать ПДД, подрядчик обещает перекрыть мост для всего транспорта. Вместе с тем в ГИБДД не согласны со словами исполнителя. Инспекторы отметили, что наряды ДПС «переодически» дежурят на мосту, но не смогли назвать конкретное время наблюдения. Также в Госавтоинспекции отметили, что, согласно контакту, заключённому между исполнителем и городскими властями, на подъездах должны стоять регулировщики от подрядчика. Кроме этого, рамки можно сделать заметными для большегрузов, выкрасив их в чёрно-белый цвет. Удастся ли «Костромаавтодору», городским властям и ГИБДД объединиться для решения проблем костромичей, покажет время. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

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