На подъездах к путепроводу в Костроме продолжают возникать пробки
Кострома, 19 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. На подъездах к костромскому путепроводу через железнодорожные пути в микрорайоне «Юбилейном» продолжают возникать транспортные проблемы. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время путепровод находится на капитальном ремонте. На подъездах к переправе установлены рамки габаритного контроля. Они необходимы, чтобы не допустить на неё большегрузные автомобили, вибрации от которых могут сказаться на качестве ремонта. Тем не менее некоторые водители фур не желают пользоваться объездными путями и застревают в рамках. Это приводит к пробкам на сложном участке дороги.
По мнению подрядной организации, ремонтирующей мост, проблему могли бы решить инспекторы, но ГИБДД отказывается выставлять машины из-за нехватки людей.
В случае, если контроль на дорогах не будет обеспечен и водители большегрузов продолжат нарушать ПДД, подрядчик обещает перекрыть мост для всего транспорта. Вместе с тем в ГИБДД не согласны со словами исполнителя. Инспекторы отметили, что наряды ДПС «переодически» дежурят на мосту, но не смогли назвать конкретное время наблюдения. Также в Госавтоинспекции отметили, что, согласно контакту, заключённому между исполнителем и городскими властями, на подъездах должны стоять регулировщики от подрядчика. Кроме этого, рамки можно сделать заметными для большегрузов, выкрасив их в чёрно-белый цвет. Удастся ли «Костромаавтодору», городским властям и ГИБДД объединиться для решения проблем костромичей, покажет время. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.
Справка: ремонт путепровода проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На переправе заасфальтируют тротуары, проезжую часть, укрепят пролёты, опоры, заменят деформационные швы, освещение, перила и систему водоотведения. Стоимость работ составляет 569 млн рублей, их выполняет государственное учреждение «Костромаавтодор». Сдать объект планируется до 31 октября 2023 года. Параллельно в Костроме ремонтируют мост через реку Чёрную, открыть движение по всем его полосам надеются к концу ноября 2022 года.