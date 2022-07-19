Тегеран, , 16:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал в Тегеране встречу со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

Встреча Путина и Раиси 19 января 2022 года kremlin.ru

При этом глава Российского государства находится в Тегеране с однодневным визитом. Ожидается, что во время своей встречи главы России и Ирана проведут обсуждение вопросов сотрудничества меду двумя странами и международную проблематику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для проведения двусторонних переговоров и саммита трёх стран — гарантов урегулирования в Сирии в рамках астанинского формата.