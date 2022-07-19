Нью-Дели, , 16:36 — REGNUM Посольству Российской Федерации в Индии известно о задержании в индийском порту Кочин российского сухогруза, и оно обратилось в министерство иностранных дел этой страны за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе диппредставительства РФ.

Сухогруз The Photographer

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

«Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего», — также указали в посольстве РФ.

Кроме того, в российском диппредставительстве добавили, что попросили индийскую сторону обеспечить безусловное соблюдение прав владельцев судна из России и его экипажа.

При этом в пресс-службе указали, что, согласно предварительным данным, такие действия Индии связаны с исковым требованием компании берегового обслуживания из Эстонии Bunker Partner OU, которая заявила о якобы имеющейся у судовладельцев задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суд индийского штата Керала вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I якобы за неуплату топливных сборов компании из Эстонии.