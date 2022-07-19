Варшава, , 16:25 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева 9 мая 2022 года возбудила польская прокуратура. Об этом 19 июля рассказал глава российской дипмиссии в Польше.

Сергей Андреев Посольство России в Польше

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — приводит его слова РИА Новости.

Также посол РФ утончил, что дело было возбуждено по статье 136 Уголовного кодекса Польши о нападении на аккредитованного дипломатического представителя, по которой предусмотрено максимальное лишение свободы сроком до пяти лет.

При этом польская прокуратура в течение двух месяцев проводила проверку по факту произошедшего, а полиция Варшавы не выявила нарушений в действиях своих сотрудников в ходе этого инцидента.

Отметим, 9 мая 2022 года посол России в Польше Андрей Сергеев прибыл в сопровождении коллег и супруги на варшавское мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры для того, чтобы почтить память павших в годы. Там его встретила толпа агрессивно настроенных поляков и украинцев, которые преградили ему путь, кричали оскорбительные лозунги и облили посла России и сопровождавших его лиц красным сиропом. Полиция прибыла на место происшествия только через несколько минут и оттеснила агрессивную толпу.