Тамбов, , 16:14 — REGNUM Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание по развитию Тамбовской области с временно исполняющим обязанности главы администрации региона Максимом Егоровым. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко и врио главы Тамбовской области Максим Егоров

Вице-премьер констатировала, что регион успешно реализует мероприятия в рамках реформы обращения с отходами, берет на себя повышенные обязательства в этом направлении.

«Отмечу работу врио губернатора, у которого очень хороший опыт в министерстве строительства и ЖКХ, и который хорошо понимает проблему, связанную с водой и водоподготовкой, очистными сооружениями и реализацией реформы обращения с ТКО. При наличии необходимого федерального финансирования и софинансирования из области регион сможет уже в 2024 году выполнить показатели национальной цели развития по реформе — это 100% сортировки мусора и 50% утилизации. В 2024 году, а не в 2030, как другие регионы», — сказала Абрамченко.

Врио главы администрации области Максим Егоров отметил, что Тамбовская область уже более 10 лет является лидером национального экологического рейтинга общероссийской организации «Зеленый патруль».

«Работа по сохранению экологического благополучия проводится во взаимодействии органов власти с местным самоуправлением и общественными организациями. Мы охраняем леса, расчищаем реки, ремонтируем гидротехнические сооружения, внедряем раздельный сбор отходов, переводим транспорт на экологичные виды топлива, ведем рекультивацию полигонов», — отметил он.

Обеспечение экологической безопасности региона тесно связано с экологическим благополучием водных объектов. Поэтому на Тамбовщине большое внимание уделяется расчистке рек и озер. В следующем году планируется начать работы по расчистке участков самой крупной водной артерии Тамбовской области — реки Цны.

«Сегодня мы обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития сельского хозяйства и сельских территорий, экологического благополучия и лесовосстановления в Тамбовской области. Регион заметно усилил свои позиции в АПК, привлекает более 30 млрд рублей ежегодно на создание новых производств, инфраструктуры, успешно занимается комплексным развитием сельских территорий. Мы продолжим оказывать поддержку региону по всем направлениям. Поддержим инициативу руководства области по федеральному проекту «Чистая страна», выделив 120 млн рублей для ликвидации свалки в городе Жердевка. Также будет выделено дополнительное финансирование для закупки специализированной противопожарной техники для лесного хозяйства», — заверила зампред правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» в начале июня текущего года опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам весны 2022 года. Согласно проведенным расчётам, Тамбовская область является самым экологически чистым регионом России. При его составлении учитываются состояние воздуха, воды, интенсивность вредных выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти. Организаторы рейтинга отмечают, что в первой двадцатке лидеров чаще всего оказываются сельскохозяйственные регионы России — такие, как Тамбовская и Белгородская области, регионы Алтая.

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