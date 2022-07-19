Москва, , 16:03 — REGNUM На территории России выявлены первые подтверждённые случаи заражения подвидом штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.75, который известен как «кентавр». Об этом 19 июля сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Уточняется, что пятеро заразившихся указанным подвидом штамма «Омикрон» были выявлены в Москве и добавляется, что заболевание у них проходит в лёгкой форме и никто не госпитализирован.

Также подчеркивается, что эпидемическая ситуация по COVID-19, включая возможность распространения новых подвариантов штамма «Омикрон», строго контролируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге вновь зафиксировали рост числа госпитализаций больных с COVID-19.