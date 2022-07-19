Кострома, 19 июля 2022, 16:44 — REGNUM Костромичей приглашают на первую домашнюю игру профессионального футбольного клуба «Спартак» после возрождения. Об этом сообщает администрация региона. Матч на стадионе «Урожай», расположенном в посёлке Караваево, состоится в 18 часов 22 июля. Против костромской команды выступит «Динамо-2» из Москвы.
В честь домашнего матча на стадионе пройдёт праздник — перед игрой запустят воздушный шар, организуют шоу с чирдлидерами из Ярославля. Параллельно на Сусанинской площади в Костроме пройдёт семейный спортивный праздник. Организаторы обещают выступления танцевальных коллективов из Ярославля и Костромы, дискотеку и фейрверк в 22.00
Справка: «Спартак» — самая известная футбольная команда Костромской области. Она была основана в 1959 году и почти 50 лет играла во втором дивизионе России. В 2018 году команда перешла любительский уровень из-за финансовых проблем. В настоящее время генеральным спонсором «Спартака» выступает Совкомбанк, которым в 2002–2011 годах руководил Николай Журавлёв. Он же являлся президентом клуба с 2012 по 2013 годы. Сейчас политик работает сенатором от области в Совете Федерации.
Читайте ранее в этом сюжете: Минспорт займётся развитием футбола в Костромской области