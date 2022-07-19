Кострома, 19 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Костромичей приглашают на первую домашнюю игру профессионального футбольного клуба «Спартак» после возрождения. Об этом сообщает администрация региона. Матч на стадионе «Урожай», расположенном в посёлке Караваево, состоится в 18 часов 22 июля. Против костромской команды выступит «Динамо-2» из Москвы.

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В честь домашнего матча на стадионе пройдёт праздник — перед игрой запустят воздушный шар, организуют шоу с чирдлидерами из Ярославля. Параллельно на Сусанинской площади в Костроме пройдёт семейный спортивный праздник. Организаторы обещают выступления танцевальных коллективов из Ярославля и Костромы, дискотеку и фейрверк в 22.00