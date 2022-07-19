Липецк, 19 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Сергей Назаров. Как сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина, Назаров был похоронен 19 июля.

Телеграм-канал Евгении Уваркиной В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Сергей Назаров

«Он служил по контракту с 2020 года. Был водителем-механиком. И не просто водителем, а санитаром медицинского взвода. Он вывозил раненых бойцов из зоны боевых действий», — написала Уваркина в своём телеграм-канале.

Сергей Назаров похоронен на Новом Косыревском кладбище в Липецке.