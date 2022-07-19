Тамбов, 19 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 июля выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 646 случаев заражения.

После выздоровления выписан 114 тыс. 601 пациент, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончались 2443 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.