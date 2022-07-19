Астрахань, , 15:21 — REGNUM В Астраханской области 19 июля выявлены 100 пациентов с коронавирусом — на девять больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 42 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 785 положительных результатов исследования.

114 тыс. 625 человек выписаны после курса лечения, в том числе пять — за последние сутки.

За весь период скончался 3 тыс. 21 человек. Подтвержден один новый летальный случай.