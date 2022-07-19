Астрахань, 19 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Астраханской области 19 июля выявлены 100 пациентов с коронавирусом — на девять больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 42 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 785 положительных результатов исследования.

114 тыс. 625 человек выписаны после курса лечения, в том числе пять — за последние сутки.

За весь период скончался 3 тыс. 21 человек. Подтвержден один новый летальный случай.