Бордо, Франция, 19 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Французские следователи задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге, который перешел в яростный лесной пожар на юго-западе страны, сообщает 19 июля Associated Press.

bertknot Лесной пожар

С момента возникновения двух огромных пожаров в сосновых лесах департамента Жиронда десятки тысяч людей вынуждены были покинуть дома и места летнего отдыха. Пожары уже выжгли 190 квадратных километров леса и растительности, сообщают власти Жиронды.

Полиция предполагает, что один из пожаров, бушующий к югу от Бордо, был вызван умышленно. Один из свидетелей рассказал следователям, что видел автомобиль, поспешно уезжавший от того места, где 12 июля начался пожар. Свидетель безуспешно пытался погасить пламя. Впоследствии следователи уголовного розыска нашли улики, указывающие на возможный поджог, по заявлению прокуратуры Бордо.

Подозреваемый был задержан 18 июля для допроса. Расследование не окончено, и в настоящее время заслушиваются свидетели.

Авиация и более 2 000 пожарных день и ночь стараются локализовать пожары, но пока это не удается.