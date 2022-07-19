Брюссель, , 15:09 — REGNUM Европейская комиссия выступила с инициативой выделить 500 миллионов евро на совместные оборонные закупки в связи с военной помощью, которую страны ЕС оказывают Украине. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Первое в истории подобное объединение ресурсов «позволит избежать конкуренции между странами-членами за одни и те же товары и будет способствовать экономии средств», говорится в заявлении органа исполнительной власти Евросоюза.

Страны ЕС проводят масштабную кампанию военной помощи Украине и стремятся быстро пополнять свои собственные запасы. Европейская комиссия надеется, что система совместных закупок будет запущена к концу 2022 года.

«Государства-члены предприняли смелые шаги, передав Украине срочно необходимое оборонное оборудование. В том же духе солидарности ЕС поможет им пополнить эти запасы, стимулируя совместные закупки, что позволит европейской оборонной промышленности лучше реагировать на эти неотложные нужды», — заявила зампредседателя комиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к европейской оборонной интеграции», — сказал по этому поводу комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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