Курск, 19 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

19 июля выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 947 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 117 тыс. 31 пациент, в том числе 48 — за последние сутки.

Всего скончались 2494 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.