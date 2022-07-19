Брюссель, , 15:00 — REGNUM Европейская комиссия не ждет, что Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» на этой неделе, заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан, и это самый верный признак того, что союз готовится к худшему, сообщает 19 июля Bloomberg.

«Северный поток — 1» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Мы не ожидаем, что он [«Северный поток»] вернется, — сказал 19 июля Хан. — Мы работаем исходя из предположения, что он не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры».

Россия планирует возобновить поставки по газопроводу «Северный поток» 21 июля после планового технического обслуживания. Тем не менее от Брюсселя до Берлина растут опасения, что газопровод может не возобновить работу, особенно после того, как Россия сократила поставки газа, ссылаясь трудности из-за санкций.

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, 20 июля должна представить план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального отключения газа Россией. Она рассмотрит ряд рекомендаций для стран-членов, включая добровольное сокращение потребления энергоресурсов и некоторые рыночные меры. Комиссия также может запросить право принудительного сокращения потребления в случае необходимости.

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