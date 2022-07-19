Тегеран, , 14:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления минобороны Украины о планах захватить Крым и уничтожить Черноморский флот России.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны Украины, находясь в Лондоне, заявил о необходимости уничтожить Черноморский флот России с помощью западного оружия. Также он заявил о возможных ударах по Крыму и общем намерении завоевать российскую территорию.