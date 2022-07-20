20 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 12:42 — REGNUM Заявление замглавы Минобороны Украины Владимира Гаврилова, который во время визита в Лондон предупредил, мол, Киев готовится атаковать Черноморский флот России и Крым с помощью западного оружия, спровоцировало волну иронии в интернете. Люди говорят, что укрофашисты ещё способны на теракты, но они им не помогут. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина должна сдаться. Если хочет остаться. Не страной, а вообще», — считает Алена.

«Ипполита понеслооооо», — иронизирует Влад.

«Интересно, а у крымчан они не хотят спросить, нужна ли им Украина? Вроде они там сейчас нормально живут и врятли кто то захочет вернуться», — спрашивает Екатерина.

«Укрофашисты могут совершить лишь теракт и это факт, а значит надо быть готовым к любым подлостям нацистского режима Зеленского, но в любом случае Россия обязана демонтировать угрозу на Украине», — поделился мнением Виктор Данилов.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вероятней всего, будут обстреливать гражданские суда и валить вину на РФ. Одними ПКР война не выигрывается и тем более это не повод отдавать им Крым. Сводки с фронтов говорят о том что у них очередная зрадища намечается, вот и делают такие заявления чтоб им больше оружия подкинули», — рассуждает Дмитрий.

«Надо готовиться к худшему сценарию. Уже есть инцидент в море. Сами они не могут сделать то, что сказали. Натовские шакалы им наверняка будут помогать, а скорей всего сами и организуют», — предположил Виталий Степанов.

«У Крымчан и так все хорошо без Украины. Вернулись семьей с Крыма. Отдохнули классно. Ни один человек не пожаловался на жизнь. Отдых шикарный. Реально рекомендую. Пляжи чистые, фрукты, овощи. Помидоры по 25 рублей местные. Люди живут, работают и отдыхают. Я думаю им то майданутые не нужны, у них и так все отлично. Крым был Россией, есть Россия и будет Российским», — поделилась Наталья Смирнушина.

«Что еще может сказать замглавы Минобороны Украины, если оборона Украины сыплется по всем направлениям. А в остальном будет применено ядерное оружие и Украины не станет. Это же касается поставщиков оружия. Простых решений этого вопроса уже не станет после удара по Крыму, а будет только массовое уничтожение. То есть глобальный ядерный удар по всем агрессорам. А вот теперь главный вопрос: «Оно вам надо?»» — вопрошает Игорь Рогатин.

«Скоро День ВМФ России. Похоже к этому нашему празднику они могут попытаться использовать западное оружие против наших караблей», — предостерег Александр.

«Чем меньше от Украины остаётся, тем воинственнее заявления», — заметил Юрий.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в Лондоне. Его слова 19 июля приводят британские СМИ.

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