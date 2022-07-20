Кострома, , 18:13 — REGNUM Никто из подрядчиков не захотел ремонтировать костромской театр кукол. Об этом ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание театра A.Savin

Заказчиком работ на сумму в 109 млн рублей выступало государственное учреждение «Облстройзаказчик». Конкурс проводился три раза, но ни в одном из случаев не был успешным.

Предполагалось, что до конца 2024 года рабочие укрепят фундамент, приведут в порядок фасады и крышу здания, заменят коммуникации, окна и двери постройки. Внутри зрительного зала должны были убрать технические балконы и выставить дополнительные софиты, сделать поворачивающуюся сцену.

Средства на масштабный ремонт в рамках национального проекта «Культура» области выделил федеральный бюджет. ИА REGNUM обращалось к руководителю заказчика работ Ларисе Цветковой с тем, чтобы выяснить дальнейший план действий чиновников по поиску подрядчика, но не получило ответа.

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