Ярославль, 19 июля 2022, 14:36 — REGNUM В Ярославской области обнаружены «фантомные производители» сельхозпродукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Фантомными называются сельхозпроизводители, которые не имеют достаточно собственного сырья для производства продукции, которую они продают. Обычно вместо производства они занимаются перепродажей чужой продукции, качество которой может быть не гарантировано.
Все обнаруженные площадки были исключены из специального реестра ветеринарного контроля «Цербер», регистрация 16 уполномоченных лиц аннулирована.
Россельхознадзор направил письма в правоохранительные органы по месту нахождения площадок.