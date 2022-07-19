Москва, , 14:32 — REGNUM Видеосервис YouTube могут заблокировать на территории России сразу, как будет выстроена нормальная работа российских сервисов. Об этом заявил член СПЧ Игорь Ашманов на круглом столе в общественной палате.

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«Нам нужно рассчитывать на то, что он все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом», — цитирует ТАСС слова Ашманова.

По его мнению, нормальная работа этих сервисов позволит заменить YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей — для ИТ-гиганта это второй оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации.