Владимир, 19 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области 19 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 537 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 766 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3494 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.