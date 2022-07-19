Липецк, 19 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Липецкой области 19 июля выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 473 случая заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 178 человек выписаны, в том числе 42 — за последние сутки.

За весь период скончался 3801 человек. Подтвержден один новый летальный случай.