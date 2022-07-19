Брюссель, 19 июля 2022, 14:11 — REGNUM Часть ресурсов российских банков может быть разморожена Евросоюзом для облегчения глобальной торговли продовольствием и удобрениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, подготовленного властями ЕС.

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза

Уточняется, что могут быть частично разморожены активы банков ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ.

Также ЕС собирается облегчить поставки продовольствия из портов России. Ранее их обслуживание было приостановлено из-за антироссийских санкций, хотя сам экспорт продовольствия был разрешён.

При этом в ЕС планируют усилить санкции против Сбербанка.