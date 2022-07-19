Брюссель, , 14:11 — REGNUM Часть ресурсов российских банков может быть разморожена Евросоюзом для облегчения глобальной торговли продовольствием и удобрениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, подготовленного властями ЕС.

Флаг Евросоюза

Уточняется, что могут быть частично разморожены активы банков ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ.

Также ЕС собирается облегчить поставки продовольствия из портов России. Ранее их обслуживание было приостановлено из-за антироссийских санкций, хотя сам экспорт продовольствия был разрешён.

При этом в ЕС планируют усилить санкции против Сбербанка.