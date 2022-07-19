Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Крупным инвесторам дали возможность вносить изменения в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Санкт-Петербурга без слушаний. Проект постановления одобрили в городском правительстве на рабочем совещании, передаёт «Деловой Петербург».

Генплан будущего квартала Gov. spb. ru

Такая мера упростит внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ. Постановление Смольного «О реализации пункта 2 статьи 7 федерального закона от 14.03.2022 № 58» определяет дополнительные случаи, когда до конца текущего года разрешают отказаться проведения общественных слушаний.

Исходя из содержания пояснительной записки к постановлению, целью такого послабления является сокращение сроков строительства. Также это позволит защититься от действий недружественного характера иностранных государств.

Если строительство предполагает размещение объекта федерального значения, то слушания по проекту, который подразумевает изменения городского генплана и ПЗЗ, можно не проводить. Другим условием является источник финансирования подготовки проектной документации на основании госконтракта, если его срок выполнения истекает до конца нынешнего года. Им должен быть федеральный бюджет.

Между тем, как отмечают эксперты, общественные слушания почти не влияют на федеральные объекты. Это связано с тем, что их параметры задаются схемой на уровне государства.