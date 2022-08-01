Украина, 12 ноября, 2014, 11:17 — ИА Регнум. Участники переговоров по созданию коалиции в новом украинском парламенте договорились по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник президента Украины, избранный народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Николай Томенко .

По его словам, депутатов смогут лишать неприкосновенности в первую очередь за участие в экономических преступлениях или коррупционных схемах. «Согласовали снятие неприкосновенности, все пять сил согласились. Пока речь идет о коммерческой деятельности, потому что обычно 90% дел, которые подавались к снятию неприкосновенности, касались бизнес-деятельности депутатов, или, скажем, использование коррупционных дел и так далее. То есть в этой части наше общее согласие, что не надо согласие Верховной Рады для того, чтобы против депутата открыть уголовное дело, например, если его подозревают в коррупционных делах, но будет соответствующая процедура», — сказал Томенко.

Кроме снятия неприкосновенности с депутатов, в коалиционном соглашения, вероятно, будет предусмотрена и процедура импичмента президенту.

«Мы говорили о том, что мы обречены, все равно, не сегодня — завтра сделать более ответственным институт президентства, независимости от того, кто президент. Есть прописанный закон об импичменте президента, потому фактически импичмент, это и есть процедура снятия неприкосновенности, только надо прописать его, соответственно, принять и сделать. Договорились прописать процедуру импичмента», — отметил Томенко.

Напомним, 11 ноября прошел очередной раунд переговоров по созданию коалиции. В коалиционных переговорах принимают участие представители 5 партий: «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Радикальной партии», «Самопомощи», «Батькивщины». Следующая встреча рабочей группы должна состояться сегодня, 12 ноября.