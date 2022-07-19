Подгорица, , 14:06 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа зарегистрировано 430 новых случаев заражения коронавирусом, а за тот же период зарегистрировано два случая смерти, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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Вновь выявленные случаи из Подгорицы — 183, Никшича — 53, Герцег-Нови — 32, Бара и Будвы — по 25, Ульциня — 23, Цетине — 20, Тивата — 15, Котора — 12.

По десять новых случаев заражения было зарегистрировано в Беране и Плевле, семь в Биела-Поле, по четыре в Даниловграде и Тузи, по два в Плужине и Рожае и по одному в Колашине, Мойковаце и Петнице.

Доля положительных случаев в общем числе протестированных за воскресенье составила 36,56 процента.

Также сообщается о двух смертях от ковида.

Общее число летальных исходов, связанных сCOVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2732 человека.

Число активных случаев в стране составляет 3916.