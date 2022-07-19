Лондон, , 14:05 — REGNUM Слушая дебаты между претендентами на пост премьер-министра Великобритании, можно подумать, будто единственная проблема, с которой сталкивается страна, — это чрезмерные налоги. О других вопросах кандидаты говорят гораздо меньше, пишет 19 июля обозреватель газеты Guardian Кэрис Робертс.

Дебаты Pierre-Selim

Политики обещают отменить повышение корпоративного налога или снизить его еще больше, повысить порог подоходного налога и быстрее снижать его базовую ставку. Публику убеждают, что снижение налогов — это лучший способ добиться экономического роста, а также добавить денег в карманы людей, чтобы помочь им справиться с кризисом стоимости жизни.

Но этот подход едва ли выдержит столкновение с экономической реальностью. Предлагаемые налоговые меры — крайне неэффективный способ дать деньги тем, кто в них нуждается. Анализ показывает, что снижение базовой ставки подоходного налога на 1 пенс обойдется казне в 5 млрд фунтов стерлингов, более половины из которых достанется самым богатым 20% домохозяйств. Гораздо эффективнее было бы увеличить поддержку низкодоходным категориям населения через систему пособий и льгот.

А как насчет убеждения консерваторов, что налоги сдерживают экономический рост? У него нет доказательств. Основная ставка корпоративного налога последовательно снижалась с 28% в 2010 году до 19% в 2018 году, но это не принесло обещанных инвестиций в бизнес или экономического процветания. Великобритания остается в самом низу списка стран, когда речь идет об инвестициях в бизнес, потому что бизнес инвестирует, когда видит будущие возможности для роста, например за счет достойных доходов, инфраструктуры и транспорта, а не за счет изменения налоговых ставок.

Возможно, самое важное то, что постоянное снижение налогов потребует сокращения государственного аппарата. Проблема в том, что после десятилетия жесткой экономии сокращать уже нечего.

Для решения проблем страны требуются не только деньги, но и хорошо обеспеченное ресурсами государство. Партия, видящая панацею в снижении налогов, не сможет дать ответы на все эти вопросы.

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