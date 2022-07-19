Горно-Алтайск, , 13:56 — REGNUM В населенных пунктах Республики Алтай работает передвижной флюорограф. Как сообщает 19 июля правительство региона, при помощи данной техники за две недели уже обследованы жители населенных пунктов Турочакского района.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

Всего в муниципальном образовании было обследовано 1711 человек, сообщает министерство здравоохранения РА. Фельдшеры ФАПов и главы сельских поселений активно приглашали жителей к определенному времени, так как флюорограф за день объезжает несколько сел.

«Жители отдаленных сел не всегда имеет возможность добраться до районного центра, в том числе и на обследования, поэтому призываю граждан к обязательному прохождению флюорографии, так как любое заболевание гораздо легче вылечить на начальных стадиях», — отметила главный врач Турочакской районной больницы Мария Тришина.

Туберкулез по-прежнему является одной из самых распространенных и опасных инфекционных болезней в мире. Одним из приоритетных направлений по профилактике туберкулеза среди населения является прохождение флюорографического обследования с 15 лет, которое позволяет выявить заболевания органов грудной клетки, в первую очередь, туберкулез, а также онкологические заболевания на ранних стадиях.

Как сообщало ИА REGNUM, Республике Алтай по итогам 2021 года насчитывалось 75 вновь выявленных случаев активного туберкулёза. В 2020 году было выявлено 73 случая

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