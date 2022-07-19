Горно-Алтайск, 19 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В населенных пунктах Республики Алтай работает передвижной флюорограф. Как сообщает 19 июля правительство региона, при помощи данной техники за две недели уже обследованы жители населенных пунктов Турочакского района.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Всего в муниципальном образовании было обследовано 1711 человек, сообщает министерство здравоохранения РА. Фельдшеры ФАПов и главы сельских поселений активно приглашали жителей к определенному времени, так как флюорограф за день объезжает несколько сел.

«Жители отдаленных сел не всегда имеет возможность добраться до районного центра, в том числе и на обследования, поэтому призываю граждан к обязательному прохождению флюорографии, так как любое заболевание гораздо легче вылечить на начальных стадиях», — отметила главный врач Турочакской районной больницы Мария Тришина.

Туберкулез по-прежнему является одной из самых распространенных и опасных инфекционных болезней в мире. Одним из приоритетных направлений по профилактике туберкулеза среди населения является прохождение флюорографического обследования с 15 лет, которое позволяет выявить заболевания органов грудной клетки, в первую очередь, туберкулез, а также онкологические заболевания на ранних стадиях.

Как сообщало ИА REGNUM, Республике Алтай по итогам 2021 года насчитывалось 75 вновь выявленных случаев активного туберкулёза. В 2020 году было выявлено 73 случая

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