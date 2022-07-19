Горно-Алтайск, , 13:50 — REGNUM Власти Республики Алтай 19 июля известили о клещевой активности в регионе. Всего с начала 2022 года в регионе зарегистрировано уже 2950 обращений граждан по поводу присасывания клещей, пострадали 1037 детей. Это почти на тысячи меньше, чем на это же время в 2021 году (3 997 случаев, 312 детей).

Клещ

Также известно, что из общего числа пострадавших 97 человек заболели клещевыми инфекциями, диагноз сибирский клещевой тиф подтвержден у 74 человек, клещевой боррелиоз — у 16 человек, клещевой энцефалит — у семи человек, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля власти региона сообщали, что наиболее распространённым заболеванием среди клещевых инфекций является сибирский клещевой тиф.

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