Нижний Новгород, 19 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Жильцам пострадавших от взрыва квартир в пятиэтажном доме на улице Баумана, 50 разрешили вернуться в свои квартиры. Мэр города Юрий Шалабаев в своем telegram-канале написал, что в квартирах есть свет, а также холодная и горячая вода.

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Сейчас в доме начали восстановительные работы. Их проводят сотрудники городского аварийно-спасательного отряда. По их завершении в квартиры будет подключен и газ.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв неизвестного вещества произошел в пятиэтажке на Баумана накануне вечером. 37 жильцов, в том числе шесть детей, эвакуировали. Никто не пострадал. По предварительным данным областной прокуратуры, сдетонировали пары аэрозоля для борьбы с насекомыми.

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