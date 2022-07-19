Брюссель, 19 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В чёрный список Евросоюза могут оказаться российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков. Об этом сообщает издание EUobserver.

Kremlin.ru Сергей Безруков

По информации СМИ, в новом санкционном списке Европейского союза могут оказаться 47 физических лиц и восемь юридических лиц. Большинство являются военачальниками или политиками, но есть также и деятели культуры. В их числе — актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Антироссийские санкции со стороны ЕС оказались провальными и навредили всем странами Западной Европы, ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.