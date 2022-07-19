Рига, , 13:46 — REGNUM

Флаг Латвии

Глава министерства юстиции Латвии Янис Борданс вынес на рассмотрение правительства вопрос разрыва соглашений, подписанных министерством экономики республики с различными регионами России.

Как сообщил латвийский портал bb. lv, речь идет о соглашениях с Кировской областью (от 18 января 2018 года), с Псковской областью (16 сентября 2010 года), с Вологодской областью (9 апреля 2008 года) и c Республикой Чувашия (14 мая 1997 года).

Отмечается, что документы носили бессрочный характер и в них шла речь исключительно о совместных экономических проектах. Однако Борданс потребовал их разрыва, «принимая во внимание осуществляемую Российской Федерацией военную агрессию на Украине и дополнительно введенные санкции».

По его мнению, в этих обстоятельствах никакое сотрудничество с регионами РФ невозможно.

Издание напоминает, что министр юстиции страны Янис Борданс является по совместительству лидером партии «Консервативные». Выборы в парламент страны завершатся 1 октября 2022 года.