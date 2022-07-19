Токио, , 13:43 — REGNUM Телохранители могли бы спасти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, если бы прикрыли его или убрали с линии огня в течение 2,5 секунд между первым выстрелом и вторым, который смертельно ранил его. К такому выводу пришли восемь экспертов по безопасности, просмотревших кадры с места происшествия, как передает 19 июля агентство Reuters.

Синдзо Абэ Kremlin.ru

По словам японских и международных экспертов, гибель Абэ стала следствием целого ряда просчетов в обеспечении безопасности.

Кроме экспертов по безопасности, агентство также переговорило с шестью свидетелями и изучило видеозаписи, сделанные с разных ракурсов, чтобы составить подробную картину произошедшего.

Во время выступления на островке посреди дороги Абэ оставили незащищенным со спины, и его охрана позволила стрелявшему беспрепятственно приблизиться к политику на расстояние нескольких метров.

«Они должны были увидеть, что нападавший очень целенаправленно идет сзади к премьер-министру, и вмешаться», — считает Кеннет Бомбаче, глава компании Global Threat Solutions, которая обеспечивала безопасность тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена.

Преступник приблизился к Абэ на расстояние около 7 метров, прежде чем произвести первый выстрел, который не попал в цель. Второй, роковой, выстрел он произвел с расстояния около 5 метров.

По словам бывшего морского котика и офицера ЦРУ, ныне вице-президента охранной фирмы Prosegur Джона Солтиса, телохранители Абэ не установили вокруг него «концентрические кольца безопасности» и не вели «никакого наблюдения в толпе».

На видеозаписи видно, что после первого выстрела Абэ поворачивается и смотрит через левое плечо. Два телохранителя пытаются встать между ним и стрелком, один из них поднимает тонкую черную сумку. Двое других направляются к стрелку, который приближается сквозь дым.

Хотя через несколько минут охрана Абэ схватила нападавшего, это была «неправильная реакция», так как телохранителям следовало встать на защиту Абэ, вместо того чтобы идти за стрелком, полагает профессор университета Нихон Мицуру Фукуда, специализирующийся на кризисном управлении и терроризме.

Национальное полицейское агентство заявило, что убийство Абэ стало результатом невыполнения полицией своих обязанностей, и сообщило, что создало группу для анализа мер безопасности и защиты и рассмотрения конкретных шагов, чтобы не допустить повторения столь серьезного инцидента.

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