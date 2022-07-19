Барнаул, 19 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Жители и гости Алтайского края теперь могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых удивительных и красивых дорог не только России, но и мира — в сопровождении аудиогида. Первые пять треков уже доступны на портале и в мобильном приложении izi. TRAVEL.

Светлана Шаповалова Алтайски край

О том, что такой информационный ресурс появится ранее анонсировал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, рассказывая о проводимых в этом году мероприятиях, посвященных 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.

По информации Алтайтурцентра, аудиогид проведет по интересным местам вдоль Чуйского тракта и расскажет удивительные истории. В пути можно будет узнать о великих людях, живших в Алтайском крае: Германе Титове, Роберте Рождественском, Василии Шукшине и других, а также о самых красивых и живописных местах края. Всего в аудиогид войдет 15 объектов, мимо которых многие жители и гости региона проезжают часто, но почти ничего о них не знают. К прослушиванию доступны первые пять аудиороликов, полностью аудиогид будет загружен до конца сентября.

«Главный герой аудиогида — сам Чуйский тракт, который рассказывает о самых интересных участках дороги, а также погружает путешественников в исторические события, оживающие в формате аудиоспектакля. Это позволяет объединить в аудиогиде как историческую информацию, так и легенды», — отметила директор Алтайтурцентра Александра Томашевич.

К работе над проектом были привлечены историки, сотрудники музеев, все треки верифицированы специалистами, то есть достоверность сведений подтверждена.

В результате маршрут сложился из 15 точек. Это музеи Роберта Рождественского, Германа Титова, музей Чуйского тракта, место образования реки Обь, старый Чуйский тракт, река Катунь, этнопарк «Легенда», музей Василия Шукшина, гора Пикет, центр кумандинской культуры, гигантская рябь течения у села Платово, гора Бабырган, скала Чертов палец, озеро Ая и ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».

Аудиоспектакль по Чуйскому тракту можно скачать на телефон или слушать онлайн на izi. TRAVEL или visitaltai.info.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Алтайском крае запланировано более 20 событий и туристических мероприятий,

Читайте также: Массовое лежание на воде и фестиваль вареника: Алтай ждет туристов