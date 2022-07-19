Рига, , 13:25 — REGNUM По предварительной оценке Центрального статистического управления Латвии, на конец I квартала 2022 года в Латвии проживало 1 млн 870 000 человек, что меньше на 29%, чем в начале независимости, когда республика обладала абсолютным максимумом населения — 2,7 миллиона.

Латвия Pixabay.com

Об этом сообщил журналист местного издания bb. lv Николай Кабанов в аналитическом материале «Куда уходят люди: Латвия откатилась на сто лет назад».

Он отметил, что нынешняя численность населения Латвии даже ниже, чем в послевоенном 1950 году (1,9 млн человек): «По сути, мы сейчас где–то на уровне середины 20–х годов XX столетия — между 1,6 миллиона в 1920 и 1,9 миллиона 1930 года».

Кабанов перечисляет причины, приведшие к такому печальному результату.

«Шоком для демографической ситуации стала пандемия коронавируса — в 2021 году количество умерших составило 34 142 человека, что являлось наибольшим показателем подобного рода за последние 20 лет и вдвое превысило количество появившихся на свет латвийцев», — сообщил латвийский журналист.

Не радует его и рождаемость в стране: после небольшого роста в 2006–2007 годах и в 2014–2016 годах наступило однозначное ее сокращение: «С года официального восстановления независимости — 1990 — естественный прирост в Латвии является негативным. С этого времени суммарный коэффициент рождаемости в республике уменьшился с 2,2 до 1,6 ребенка на женщину, что существенно ниже необходимой для сохранения численности жителей пары детей».

Кабанов призывает не довольствоваться тем фактом, что в этом отношении Латвия «идет в русле вымирающего Евросоюза — средний коэффициент рождаемости в 27 странах ЕС в 2019 году составил 1,53 ребенка, причем наибольшим он был во Франции — 1,9, а минимальным на Мальте - 1,1».

«К сожалению, сегодняшние правители Латвии способствуют деторождению только в декларациях», — заметил журналист в своем материале.