Калуга, 19 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован один ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 17 человек. Днём ранее, 18 июля, в регионе было зарегистрировано 16 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 990 человек, 103 227 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.