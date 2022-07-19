Пекин, 19 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Китай считает неприемлемыми угрозы США по поводу возможного обхода КНР антироссийских санкций, введённых на Западе. Об этом 19 июля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он отметил, что Китай по украинскому вопросу занимает объективную и справедливую позицию.

«Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю, — сказал Лицзянь. — Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права».

Он также рекомендовал США оказать содействие урегулированию украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в Сеуле, что Запад жёстко ответит странам, нарушающим существующий мировой порядок.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что помощь Москве может дорого обойтись Пекину.